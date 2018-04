La face cachée de Ameth Ba alias "Zaid", combattant tué à syrte

A la barre de la Chambre criminelle de Dakar hier, Ibrahima Diallo a avoué que c'est Zaid Ba qui lui a donné l’argent pour rallier les bastions de Boko Haram.

Mais qui est Zaid Ba ? Libération révèle que son vrai nom est Ameth Ba. Il a rejoint l’État islamique à Syrte en même temps que son épouse Ndèye Sy K. et leur fille. Il a d’ailleurs été tué dans les combats comme l’a confié à la DIC, Mbaye K., père de Ndeye Sy K.

Il expliquait qu’il n’avait plus de nouvelles de sa fille et de son mari.

En août 2015, il ajoutait que sa fille a joint au téléphone sa maman pour lui dire qu’elle vivait désormais dans un État islamique où la charia était appliquée.

Mbaye K. ignorait encore que Ndèye Sy K. avait rejoint l'État islamique. Mais il y’a de cela deux mois, cette dernière a appelé encore sa mère pour lui dire que son époux, Ameth Bâ, était mort au combat, en même temps que d’autres Sénégalais, sans plus de précisions. C’est en regardant l’indicatif du numéro avec lequel elle appelait que sa famille a compris qu’elle était en Libye dans les territoires contrôlés par Daesh.