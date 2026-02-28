La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité »

La députée du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, Maréme Mbacké, est revenue sur la rencontre organisée au Palais présidentiel par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion d’un “Ndogou” réunissant les députés de la majorité.
Faisant partie des 105 parlementaires ayant répondu à l’invitation, elle a livré, à travers une publication sur sa page Facebook, ce qu’elle qualifie d’« analyse froide » du discours présidentiel.
Selon la députée, après la rupture du jeûne, le président Diomaye a longuement évoqué ses relations « étroites » avec son « ami et frère » Ousmane Sonko, insistant sur leur collaboration quotidienne, leurs réunions prolongées, leurs différences d’approche mais aussi leur complémentarité.
Elle note toutefois que le chef de l’État « a donné des réponses sans être explicite » sur une éventuelle candidature en 2029, ajoutant qu’il « semble également se tromper de coalition ».
À partir de cette intervention, la députée Maréme Mbacké dit dégager trois perspectives :
- La candidature en 2029 ne serait pas la priorité du président.
- Une deuxième dissolution de l’Assemblée nationale, si les textes le permettent, pourrait devenir une éventualité.
- Le poste de Premier ministre pourrait devenir « éjectable ».
