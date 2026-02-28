La députée Maréme Mbacké après le “Ndogou présidentiel” : « Une 2ᵉ dissolution de l’Assemblée pourrait être une actualité »

La candidature en 2029 ne serait pas la priorité du président. Une deuxième dissolution de l’Assemblée nationale, si les textes le permettent, pourrait devenir une éventualité. Le poste de Premier ministre pourrait devenir « éjectable ».

La députée du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes, Maréme Mbacké, est revenue sur la rencontre organisée au Palais présidentiel par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion d’un “Ndogou” réunissant les députés de la majorité.Faisant partie des 105 parlementaires ayant répondu à l’invitation, elle a livré, à travers une publication sur sa page Facebook, ce qu’elle qualifie d’« analyse froide » du discours présidentiel.Selon la députée, après la rupture du jeûne, le président Diomaye a longuement évoqué ses relations « étroites » avec son « ami et frère » Ousmane Sonko, insistant sur leur collaboration quotidienne, leurs réunions prolongées, leurs différences d’approche mais aussi leur complémentarité.Elle note toutefois que le chef de l’État « a donné des réponses sans être explicite » sur une éventuelle candidature en 2029, ajoutant qu’il « semble également se tromper de coalition ».À partir de cette intervention, la députée Maréme Mbacké dit dégager trois perspectives :Malgré ces hypothèses, la députée affirme ne pas souhaiter que le pays en arrive à un tel scénario. « Je souhaite fortement qu’on n’arrive pas là ! Wayé darra douma bette té lou mana khew, Ousmane laay andal », a-t-elle conclu, affichant ainsi son soutien au Premier ministre.