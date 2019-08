La SDE condamnée à payer 11 milliards de Fcfa à l’Onas

Le tribunal de commerce a prononcé de lourdes condamnations financières hier. Ce n'est pas la Sde, par exemple, qui nous démentira. Selon les radars et antennes sensibles de Libération, elle a été condamnée à payer à l’office nationale du Sénégal (onas), la rondelette la somme de 11.128.993.613 F CFA au principal outre celle de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts. Mieux ou pire, les juges ont ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 11.128.993.613 F CFA. En clair, les comptes de la Sde peuvent être saisis à tout moment.



Le concessionnaire ats truck solution Sénégal Sa n'est pas en reste. après une plainte de la Sera, il a été condamné à payer à la partie plaignante 2.479.637.479 F CFA au principal outre celle de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et interêts.



Enfin, la Société commerciale de distribution alimentaire a aussi trinqué. A la requête de la Bsic, elle a été condamnée à lâcher la somme de 2.888.602.987 F CFA au principal outre celle de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts.

Les juges ont aussi ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1.643.812.147 FCFA.















