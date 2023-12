La RTS a acquis les droits media exclusifs pour la diffusion en gratuit de la « Coupe d'Afrique des Nations Cote d'Ivoire 2023 ».

La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a acquis les droits free to air exclusifs de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Cote d'Ivoire 2023™ qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.



La 34éme édition est une compétition essentielle pour tous les pays qualifiés, car ils ont chacun, une chance réelle de devenir champion d'Afrique de football. Les meilleures équipes du continent Africain s'affronteront dans des matchs qui s'annoncent époustouflants.



A l'annonce de cet accord Racine TALLA, Directeur général de la RTS, a déclaré Radiodiffusion Télévision Sénégalaise a acquis les droits exclusifs de retransmission de la la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Cote d'Ivoire 2023™ en free to air sur tout le territoire du Sénégal.



Après l'exceptionnelle Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022 TM», la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2023 sera l'occasion pour les lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre de communier à nouveau avec le peuple Sénégalais. Par ailleurs, cette compétition sportive est une belle opportunité de communication pour l'ensemble des partenaires et annonceurs commerciaux de la RTS. »



Nimonka KOLANI, Directeur Général de New World TV, rajoute:



New World TV se réjouit de cet nouvel accord avec la RTS, qui démontre la poursuite d'une coopération fructueuse et bénéfique pour les supporters de l'équipe Nationale de football du Sénégal.



NWTV poursuit son projet de démocratisation de l'accès à tous aux compétitions premium en Afrique Sub-Saharienne».



Aussi, les matchs seront diffusés en direct et en exclusivité par la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise sur tous ses supports(Télévision, Radio, plateformes digitales géo-bloquées sur le territoire du Sénégal...), en français et en wolof.



Les droits acquis par la RTS incluent les cérémonies d'ouverture et de clôture, la diffusion des temps forts (Highlights) et les rediffusions des matchs (replays). Des espaces de visionnages publics (Fanzones) seront organisés sur l'ensemble du territoire sénégalais.



A propos de la RTS



La Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) est une entreprise audiovisuelle de service public dont l'Etat est le seul actionnaire. Forte d'une expérience de plus de 70 ans de Radio et de 50 ans de Télévision, la RTS propose des programmes sur 17 stations de radios, 5 chaines de télévision et de nombreuses plateformes digitales.



Elle produit et diffuse des programmes d'information, d'éducation, de sport, de culture et de divertissement à destination de publics variés sur le territoire du Sénégal et partout dans le monde.



La RTS est le symbole du vivre ensemble.