La Douane de Fatick saisit une importante quantité de faux médicaments...

La subdivision des douanes de Fatick a annoncé hier avoir saisi ce week-end une importante quantité d’aphrodisiaques et d’antibiotiques d’une valeur de 1 milliard 42 millions de francs CFA.

Les personnes convoyant ces produits ont été interpellées par la brigade maritime de Foundiougne dans la nuit de samedi à dimanche, au terme d’une longue filature jusqu’aux environs de Niakhar.

Les mis en cause, sentant l’étau se resserrer sur eux, ont pris la fuite à Niakhar, laissant sur place leur véhicule et les produits qu’ils convoyaient dans des cartons.