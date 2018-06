La Commune de Ngoundiane offre six billets à la Mecque à ses administrés

En marge de la conférence annuelle coorganisée chaque année entre l’union des groupements de promotion féminine de et le Collectif des imams de Ngoundiane, le Conseil municipal de ladite localité a remis six (6) billets à la Mecque à des citoyens de la Commune. Il s’agit d’imams, d’un chef de village, d un notable, d’une conseillère municipale et d’une Présidente de groupement de femmes.

Les heureux bénéficiaires accompagnés tous de membres de leur famille ont tenu à magnifier ce geste perpétué par l’équipe municipale qui a pris cette initiative depuis déjà huit ans que le Maire Mbaye Dione a été porté à la tête de cette collectivité locale.

Le Maire a d’ailleurs tenu à préciser que sur les six billets offerts aux futurs pèlerins à la Mecque de cette année, les quatre ont été pris en charge sur le budget de la Maire et les deux autres ont été offerts par de bonnes volontés.

Il a également souligné tout le mérite des six récipiendaires qui se distinguent tous par leur engagement pour la cause de la Commune et de l’Islam. Les centaines de personnes présentes dans l’amphithéâtre de la Maison des Jeunes de Ngoundiane, ont au préalable pu assister à une conférence animée par l’Imam Adama Diagne de Seokhaye qui a gratifié l’assistance d’une belle prestation sur les préceptes du Hajj, cinquième pilier de l’Islam.