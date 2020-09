La COM’ de SONKO : un jeu à quitte ou double.

Journaliste formateur et analyste politique, Ibrahima Bakhoum a étudié scrupuleusement la récente sortie de Ousmane Sonko, président de Pastef / Les Patriotes. L'analyste politique revient en détail sur la communication de Sonko évoquant un probable entente entre le président et une partie de l'opposition.



"Ousmane SONKO pourrait être en train d’anticiper ce que de plus en plus d’observateurs suspectent ou redoutent : une entente sur une base minimale (ou davantage) entre le Président Macky Sall et certains membres de l’Opposition. Sachant qu’une telle combinaison passerait difficilement dans une partie de l’opinion, le leader de Pastef semble préférer le cavalier seul, parce qu’il est évident qu’il ne peut être partant pour un gouvernement, tel que le Chef de l’Etat travaillerait à finaliser la composition. Quelle que soit la forme ou le nom qu’aurait cette équipe, l’idée est déjà considérée comme une volonté du Pouvoir de se donner un peu d’oxygène".



Ousmane SONKO ne veut pas laisser Macky trouver une base plus large que ce qu’a déjà offert Benno, une coalition usée, épuisée et progressivement de peu d’apport dans la bataille de l’opinion. Le Président Macky SALL gagnerait donc à s’offrir un moment de répit, alors que l’on parle du « réveil » de ses adversaires. S’il obtient que quelques figures très représentatives le rejoignent dans un Gouvernement, l’état de grâce qu’il espère retrouver serait de courte durée, surtout si les difficultés actuelles et celles à venir ne trouvent pas solutions. À ce moment, ces nouveaux « comptables de la gestion » peineraient à rebondir. Comme des fruits mûrs, SONKO ramasserait ce qu’Ils avaient comme sympathisants et renforcerait son image de « vrai opposant ».



Mais ce calcul pourrait se révéler contre productif et périlleux si les acteurs qu’il suspecte de vouloir rejoindre le Pouvoir décidaient de ne pas répondre à l’invitation du Chef de l’Etat. S’il en existe.



"La mauvaise perception qui se dégage en ce moment, en conséquence de ses sorties contre des opposants pourrait être difficile à résorber avant les prochaines échéances électorales. Et lui arriverait indubitablement ce que d’autres ont connu avant lui, c’est-à- dire une dégringolade, après que le succès avait été au rendez-vous lors d’une précédente élection. Moustapha NiASS, Djibo KA, Idrissa SECK etc en ont vécu l’expérience, quelles qu’aient pu en être les raisons".



"C’est dire que SONKO serait en train de jouer une partie de hasard. Ses cibles du moment foncent vers Macky et se disloquent lui ramasse les morceaux ou alors elles sont peu nombreuses à faire le pas vers le Pouvoir et le leader du Pastef se retrouve seul avec le bonnet du traitre qui a cherché à affaiblir l’opposition. L’image d’égoïste ou de prétentieux lui collerait durablement au front. Ses rencontres avec les foules en seraient forcément impactées. Il joue à quitte ou double".