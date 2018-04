LUTTE CONTRE LA FRAUDE : La Douane décentralise le système Gaindé à Saint-Louis

Une quarantaine de soldats de l’économie, de policiers, gendarmes, sapeurs pompiers et autres représentants des forces de sécurité et de défense étaient en conclave à Saint-Louis pour le déploiement du système informatique Gaïndé vers les régions de Saint-Louis, Louga et Matam.

Une rencontre présidée par le Colonel Mbaye Ndiaye, Directeur Régional des douanes des trois régions de l’axe Nord qui s'est félicité du travail très remarquable que ses hommes sont en train de mener depuis plusieurs années dans cette partie du pays.

Ces retrouvailles entres hommes de tenue et chefs de service civils qui luttent pour la défense des intérêts socio-économiques de notre pays a été une occasion aussi pour Alioune Dione, le coordinateur du système informatique Gaïndé, de souligner que cet outil permettra de passer d’un système de dédouanement centralisé vers un autre décentralisé multipolaire au bénéfice des populations de l’intérieur du pays, notamment dans le cadre des formalités douanières.