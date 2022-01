LOCALES À TAÏF / Sorti vainqueur des locales, Mbaye Tine introduit, quand-même, un recours… histoire d’atteindre les 62%.

Réélu maire de Taïf, Mbaye Tine ne compte guère laisser l’histoire retenir qu’il a gagné les locales 2022 à moins de 60%. Le maire de la cité de Serigne Mbacké Sokhna Lô vient, en effet, d’introduire au niveau de la Cour d’Appel de Thiès un recours pour non comptabilisation par la Commission départementale de recensement des votes de Mbacké, des résultats du bureau N⁰1 du centre de Boulièry Ndiolofène et ceux du Bureau N⁰5 du centre de Taïf pour l’élection municipale à la commune de Taïf.



Visiblement décidé à aller jusqu’au bout de son combat, le leader politique de l’Apr dit avoir constaté un écart de 677 voix entre le nombre de suffrages valablement exprimés (3.614 affiché par la commission) et celui obtenu avec les procès verbaux à sa disposition (4.291 obtenus après la compilation des PV avec ses mandataires). Il signale, dans la foulée, qu’après confrontation avec les procès verbaux entre les mains des représentants dans les bureaux de vote, avoir vu que que BBY a perdu 509 voix, YAW 162 voix et Bokk Gis - Gis 6 voix, soit ce total de 677 voix perdues par l’ensemble des trois coalitions qui existent dans la commune.



Mbaye Tine d’attirer l’attention du juge sur un fait assez significatif pour lui. En effet, précise-t-il, si les résultats de ces deux bureaux de vote ne sont pas