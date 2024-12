LFI 2025: les budgets de la présidence et la primature légèrement en baisse contrairement à l’assemblée nationale

Chaque projet de loi de finances porte la marque d’un contexte. Celui-ci a la particularité d’intervenir dans le cadre d’un changement de régime et de traduire avec une volonté des nouveaux gouvernants à apporter une rupture dans la vision, les options et les méthodes de gouvernance.







Le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2025 s’inscrit ainsi dans une dynamique de réinvention du modèle de développement pour jeter les bases de la souveraineté économique. Il est également bâti sur la base des orientations de l’Agenda national



de Transformation « Sénégal 2050 », nouveau référentiel des politiques publiques, présenté officiellement le 14 octobre 2024 par le président de la République Bassirou Diomaye Faye appuyé par son Premier Ministre et les membres du gouvernement. Le présent PLF est élaboré dans un contexte marqué par la persistance de nombreux défis et incertitudes aux plans économique, géopolitique et sécuritaire interne et externe. Le budget général 2025 s’élève à 4 794,6 milliards de FCFA en recettes et à 6 395,1 milliards de FCFA en dépenses







Celui de l’assemblée nationale a connu une hausse avec 21.474.015.137 en 2025 contre 19.158.015.137 en 2024. La présidence de la République connaît une baisse légère car, elle quitte les 78.611.113.107 en 2024 pour se maintenir à 78.609.617.404 en 2025 dans le projet de loi de finance initiale. Enfin, la Primature qui s’est taillée 25.723.322.360 francs CFA en 2024 se retrouve actuellement avec 25.006.817.345 en 2025 dans la LFI.