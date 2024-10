LÉGISLATIVES 2024 - Le Meer s’engage à « barrer la route au népotisme naissant, réclame lumière dans les affaires ONAS et ASER et dit non au totalitarisme.

Le Mouvement des élèves et étudiants républicains (MEER) a décidé de jouer les premiers rôles dans ces élections législatives du 17 novembre. Clairement engagé dans cette dynamique, il a tenu une assemblée générale ce vendredi 18 octobre 2024. Pour Abdoulaye Diagne et ses camarades, il était question d’appeler à la remobilisation des troupes, discuter de l’actualité nationale et préparer les joutes. « Le MEER félicite d’abord les parties prenantes de la Coalition Takku Wallu Sénégal dont l’Alliance Pour la République (APR) est membre, pour le bon déroulement des investitures. Le climat de confiance et d’engagement qui règne au sein de la coalition atteste de l’appropriation des objectifs de victoire par tous les membres et de la compréhension des enjeux des élections législatives du 17 Novembre 2024 ».

Le Meer de se réjouir de l’engagement de la tête de liste de la coalition. « Nous félicitons le Président de l’Alliance Pour la République Monsieur Macky Sall, investi comme tête de liste de la Coalition Takku Wallu Sénégal. Dès son investiture à la députation, le Président Macky Sall s’est en effet déchargé de ses engagements internationaux afin de répondre à l’appel de sa chère Nation, du Pays qu’il a dignement servi pendant plus d’une décennie et dont les marques de progrès portent son empreinte indélébile ».

Le Meer ne manquera pas d’appeler, dans la foulée, à une mobilisation exceptionnelle de toutes les forces vives de la Nation pour marquer le retour du Président Sall. Pour la structure, l’Apr et les formations membres de la grande Coalition Takku Wallu Sénégal sont particulièrement invitées à se tenir prêtes et à démontrer leur unité et leur engagement. Ainsi, invite-t-elle à un rappel des troupes dans les différents départements du Sénégal pour accueillir le Président Macky Sall et battre campagne avec lui pour une victoire de Takku Wallu Sénégal. « Il s’agira de montrer une fois de plus, que l’engagement citoyen et la discipline inculqués par le Président constituent le fondement de notre action dans le chantier de la construction nationale ».

À l’opinion nationale, internationale et à nos protagonistes, le Meer rappelle, en passant, que la famille politique du Président Macky Sall s’est toujours distinguée par des valeurs républicaines qui mettent en avant des constances telles que la stabilité du Sénégal et la satisfaction des aspirations du Peuple Sénégalais. « Toute tentative de saper cet héritage, risque de contribuer à rendre le Pays ingouvernable, notamment dans un contexte où nos concitoyens souffrent du fait d’une mauvaise articulation des choix et démarches de ceux qui gouvernent. À la place des tentatives d’intimidation qui n’ébranlent personne et des intentions totalitaristes dont les germes ont fini de pousser, matérialisées par la restriction de libertés et une communication gouvernementale axée sur le discrédit et le mépris, les Sénégalais attendent d’eux des solutions face à la cherté de la vie, au retour des délestages, à l’insécurité qui hante le quotidien des Sénégalais et au niveau de vie qui ne cesse de chuter. »

Le Meer de poursuivre : « Les Sénégalaises et Sénégalais exigent aujourd’hui d’être éclairés sur les scandales à répétition comme les affaires ONAS et ASER, sur la croisade entreprise par le gestionnaire des moyens généraux du Palais et ses acolytes, sous couvert des autorités étatiques, contre nos guides et principes religieux. Nous resterons fermes dans la défense de notre idéal et résolument engagés pour la stabilité du Sénégal. Le Meer réitère son appel aux membres de la Coalition Takku Wallu Sénégal et aux forces politiques en inter-coalition d’intensifier l’occupation du terrain, de privilégier le dialogue direct avec les populations pour leur porter un message de soutien et d’espoir pour ensemble, barrer la route au népotisme naissant, garantir la pérennité des acquis démocratiques et veiller scrupuleusement à la gestion des ressources, en assurant une Victoire éclatante de la Coalition Takku Wallu Sénégal au soir du 17 Novembre 2027 et une majorité à l’assemblée nationale ». Des déclarations fortes qui, selon les jeunes Républicains, ne sont que le début d’une contre offensive politique...