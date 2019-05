LDC demi-finales aller / Barcelone – Liverpool : Sadio Mané et les « Reds » à l’assaut du Camp Nou

Pour cette rencontre au camp Nou, Ernesto Valverde devrait aligner un 4-3-3. Le portier Allemand Ter Stegen, devrait bien être titularisé avec une ligne de 4 devant lui. Piqué et Lenglet seront bien alignés, entourés, sur les flancs par Jordi Alba et Sergi Roberto. Du grand classique au milieu aussi avec Sergio Busquets, Ivan Rakitic et Arthur Melo. Enfin, devant, Lionel Messi et Luis Suarez devraient aussi être de la partie alors que Coutinho pourrait être préféré à Dembélé.



Du côté des « Reds » l’international Sénégalais Sadio Mané sera certainement titularisé ce soir. On s’attend aussi à du classique. Jürgen Klopp devrait opter pour un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les buts. Devant lui, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk et Robertson. Au milieu un trident composé de Wijnaldum, Keita et probablement Henderson. Fabinho est annoncé sur le banc en raison d’une légère blessure mais rien n’est certain. Enfin, les trois de devant seront très attendus notamment Mané, auteur d’un excellent quart de final tout comme Roberto Firmino (Incertain) Dès lors l’attaquant anglais Sturridge pourrait être titularisé aux côtés de Salah.