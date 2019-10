LDC : Le PSG corrige Bruges de Krépin Diatta 5-0 avec un triplé de Kylian Mbappé

Pour ce duel, le tacticien Allamand Thomas Tuchel ne pouvait toujours pas compter sur Neymar, et Gana Guèye, ainsi que Mbappé qui a démarré sur le banc. Les Franciliens se sont tout de même imposés sur le score de 5-0, même si les Belges n'ont pas forcément démérité.



Après sept minutes de jeu seulement, Angel Di Maria centrait et son compatriote Mauro Icardi reprenait au premier poteau, propulsant le cuir au fond (0-1). Mais tout n'était pas qu'une partie de plaisir pour les Parisiens, puisque les Belges se montraient régulièrement dangereux.



Et alors qu'on était proche du 1-1, Kylian Mbappé, entré quelques minutes plus tôt, faisait le break de la tête après un nouveau centre de Di Maria (0-2, 61e). Dans la foulée, il était à la passe pour Icardi, qui signait le troisième (0-3, 64e). Mbappé s'offrait même un doublé (0-4, 80e), avant d'y aller de son triplé après un nouveau caviar de Di Maria (0-5, 85e). Avec neuf points pris sur neuf possibles le PSG trône en tête du groupe A.