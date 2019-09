LDC CAF : Suite aux manoeuvres du Zamalek pour reporter le match retour, Génération Foot boude et rentre à Dakar

La délégation de Génération Foot ce dimanche à Dakar, suite au report du match retour qui devait les opposer au club Egyptien, le Zamalek. C’était presque prévisible ! Talla Fall, le chargé de Communication de Génération Foot l’avait annoncé, précisant qu’ils prendraient leurs dispositions afin que tout soit en règle par rapport à la conformité au règlement de la CAF. Pour rappel les dirigeants Égyptiens avaient pris une décision unilatérale visant à modifier le jour et le lieu de ce match retour décisif.





Une décision prise à quelques de la rencontres, raison pour laquelle les dirigeants Sénégalais sont restés inflexibles, restant sur la programmation officielle faite par la CAF. Dès lors ils avaient prévu de jouer ce samedi sauf que le match na jamais eu lieu. Par conséquent, Talla Fall et les siens ont annoncé leur retour au Sénégal ce dimanche, refusant de céder aux " Caprices " des Egyptiens.





L’information a été révélée par la RTS1, dans son édition de 20h, lors d'un entretien avec le chargé de communication de Génération Foot (Talla Fall.) Les champions du Sénégal qui avaient opposé leur veto quant au report du match initialement prévu ce samedi, à ce dimanche. Une décision approuvée par la CAF. Les Grenats qui n’ont été approchés par la CAF qu’à 24 heures du match, ont refusé de vive voix avec l’appui des Fédéraux, de se déplacer jusqu’à Alexandrie et de jouer le dimanche. D’ailleurs, ils avaient fait savoir vendredi, qu’ils iront au stade ce samedi pour constater l’état des alentours, qui serait la " cause " déclarée du report de cette rencontre.





La délégation de Génération a donc fait savoir à la Chaîne nationale, qu’elle rentrera à Dakar demain dimanche et ne devrait pas jouer le match. On pourrait donc s’attendre à ce que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) soit saisi par la partie sénégalaise d’ici quelques jours.





