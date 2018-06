LA PRÉCISION DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR : ' La loi sur le parrainage était accompagnée d'une modification du code électoral, mais elle est déjà promulguée et sortie au JO '

A la petite confusion qui a failli s'installer dans la tête des Sénégalais par rapport au retrait de la loi sur le parrainage, le ministre de l'intérieur, joint par Dakaractu, a tenu à lever l'équivoque.

Aly Ngouille Ndiaye rappelle, en effet, que '' la loi sur le parrainage est déjà promulguée et sortie au journal officiel. '' Ce qui atteste de son caractère immuable, sous cet angle.



Toutefois, fait-il remarquer : ''cette loi sur le parrainage était accompagnée d'une modification du code électoral pour appliquer le parrainage. ''Par rapport à cette modification du code électoral, poursuit Aly Ngouille Ndiaye, '' le Président avait demande à ce qu'on rediscute avec l'opposition suite à l'invite de la société civile. On a remis en place un comité ad-hoc qui a fait l'objet d'une installation. Les gens ont refait des propositions de modification par rapport à la première loi qui était déposée. ''



Par conséquent, il faudra au vu de ce qui précède, qu'il soit procédé au retrait de cette loi '' pour en remettre une autre. '' Il insistera pour dire que cela ne concerne que le code électoral du fait que la loi sur le parrainage est déjà approuvée, promulguée et publiée au niveau du journal officiel...