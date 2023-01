L'autodafé d’une copie du Saint Coran dans la ville de Stockholm en Suède: " L’islamophobie et la haine des musulmans sont abominables et doivent être combattues sans concession (Macky Sall)

Le Président Macky Sall vient de poster un tweet pour fustiger l'autodafé d’une copie du Saint Coran dans la ville de Stockholm en Suède.

Le chef de l'État a appelé à la lutte contre l’islamophobie et la haine des musulmans sous toutes ses formes. "Je condamne très fermement l’acte odieux de l’extrémiste de droite suédois Rasmus Paludan qui a brûlé un exemplaire du Saint Coran. L’islamophobie et la haine des musulmans sont abominables et doivent être combattues sans concession".