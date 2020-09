L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire rappelé: Gilles Huberson est accusé de violences sexistes et sexuelles par cinq femmes.

Rappelé par Paris la semaine dernière pour des raisons administratives, Gilles Huberson qui était en poste à Abidjan en tant qu’ambassadeur de France risque de connaitre des jours difficiles.



Le diplomate français est cité dans une affaire de mœurs, comme nous le mentionnons dans notre précédent article. Selon Médiapart, il est accusé de violences sexistes et sexuelles par au moins cinq femmes.



Le journal d’investigation renseigne que les récits recueillis concernent plusieurs pays, dont le Mali le diplomate a représenté son pays de 2013 à 2016.



Ses accusatrices lui reprochent ses remarques désobligeantes et des gestes à connotation sexuelle non désiré. Il se serait même jeté sur une femme pour l’embrasser.



Les faits se seraient passés dans son bureau. Mediapart lu à Dakaractu renseigne que ces faits ont été remontés par une diplomate au déontologue du ministère des Affaires étrangères, fin 2019.



En mai, les affaires juridiques ont approuvé le déclenchement d’une enquête administrative et une inspection générale a commencé les auditions depuis juillet.



C’est dans ce cadre que l’ambassadeur Huberson a été rappelé. Il ne devrait pas reprendre son poste à Abidjan où les rumeurs commençaient à gagner du terrain sur les raisons de son rappel par Paris, en raison du contexte pré-électoral.