L'Ascension : Signification et Importance dans l'Église Catholique

L'Ascension est l'un des événements les plus significatifs du calendrier liturgique de l'Église catholique, marquant la fin du ministère de Jésus-Christ sur terre et son retour auprès de Dieu. Cette célébration revêt une grande importance spirituelle pour les fidèles du monde entier, notamment les fidèles catholiques sénégalais, offrant ainsi une occasion de réflexion et de renouveau dans leur foi.

L'Ascension de Jésus est décrite dans les Évangiles de Marc, Luc et Matthieu, ainsi que dans les Actes des Apôtres. Selon ces récits, quarante jours après sa résurrection, Jésus a été élevé au ciel devant ses disciples, leur laissant la promesse de l'envoi du Saint-Esprit pour les guider et les fortifier dans leur mission de répandre l'Évangile à travers le monde.

En effet, l’Ascension marque la glorification de Jésus-Christ après sa résurrection, affirmant sa divinité et sa souveraineté sur toute la création. C'est un acte de triomphe sur la mort et le péché, témoignant de la victoire du Christ sur les forces du mal. Elle réaffirme aussi la présence continue de Jésus parmi ses disciples, même s'il n'est plus physiquement présent sur terre. Il promet d'être avec eux jusqu'à la fin des temps, par le biais du Saint-Esprit. L’Ascension marque ainsi le début de la mission apostolique des disciples, les appelant à être des témoins de la résurrection du Christ et à partager la Bonne Nouvelle avec le monde entier.

Ainsi, le Père Lazare Datantan Gomis de la paroisse Saint-Christophe de Yoff vient nous délivrer la signification de l’ascension. « L’ascension chez les chrétiens, c’est une élévation du Christ au ciel, elle correspond donc à la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Le Christ monte au ciel et promet à ses disciples de les envoyer à l’esprit saint qui sera avec eux », nous délivre le religieux.

« L’ascension est célébrée chaque année 40 jours après la fête de Pâques et très souvent ça tombe les jeudis », indique Père Lazare Datantan. Ainsi, c'est un moment de prière, de contemplation et de louange, où les fidèles se rappellent l'importance de l'Ascension dans leur foi et renouvellent leur engagement à suivre le Christ dans leur vie quotidienne. Comme pour s’adresser aux fidèles, Père Lazare rappelle ici l’importance de l’ascension. « L’importance de l’ascension pour les fidèles, c’est pour les préparer à la venue de l’esprit saint, c’est une période d’espérance et de patience et cela nous permet d’accueillir l’esprit saint à Pentecôte », indique le prélat. L'Ascension offre ainsi une opportunité de réaffirmer la foi en la présence constante et la souveraineté du Christ, source de force et d'espérance pour tous ceux qui croient en lui.

Comme partout ailleurs, notamment les catholiques du Sénégal sont appelés à célébrer l’ascension. Pour cette année, elle sera célébrée le 9 mai 2024 dans les différentes paroisses du pays avec une messe en présence des fidèles.