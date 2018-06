Koungheul : Le député Yaya Sow offre des denrées alimentaires aux populations (Publireportage)

Le député-maire de la commune de Ribot Escale, dans le département de Koungheul (centre), Yaya Sow, a offert dimanche à des habitants de la région de Kaffrine des denrées alimentaires dont la valeur est estimée, selon lui, à 27,9 millions de francs CFA. « Avec mon salaire de député, j’ai décidé de distribuer 27 millions 900 mille francs CFA aux habitants de la région de Kaffrine, pour soulager les nécessiteux durant la Korité. Et cette action entre dans le cadre de l'année sociale décrétée par le président de la République, Macky Sall. J'ai convié l'ensemble des responsables politiques de l'Apr, ainsi que 68 imams et maîtres coraniques », a fait savoir l’élu de la majorité présidentielle.D'après lui, « le don comprend 15 tonnes de pommes de terre d'une valeur de 4.500.000 Fcfa, 400 bidons d’huile à 4.150.000 Fcfa. A cela s'ajoutent 500.000 francs cfa pour tous les départements de la région de Kaffrine tels Malem Hodar, Koungheul, Birkelane et Kaffrine), entre autres appuis au profit de la population de ladite région », a-t-il ajouté.L'occasion a été aussi saisie par le député-maire pour lancer un appel à ses camarades de l'Apr du département de Koungheul. « Je pense que nous devons tous nous unir et éviter les commérages. Actuellement, l'urgence est de permettre au président de la République d'avoir un second mandat, au premier tour en 2019. Nous sommes tous des frères de même parti, alors, le plus important est d'unir nos forces pour l’intérêt supérieur de notre parti qui est l'Apr. En plus de cela, le département de Koungheul doit connaitre l'émergence. L'État est en train de faire des efforts pour la région de Kaffrine dont le département de Koungheul, mais nous devons tous nous y mettre pour que cela aboutisse », a-t-il conclu.