Koungheul / Ida Mouride : Las d'attendre, les villageois réalisent un pont de fortune (Images).

Dans la commune de Ida Mouride (département de Koungheul), les habitants peinent à rallier certaines localités à cause des fortes pluies qui ont fini par couper les voies de communication.



Ce matin, les habitants de Keur Diouldé, Santhie Aladji, Nianyène et ceux de la commune de Koungheul, ont décidé d'ériger un pont de fortune à l'aide de sacs remplis de pierres afin de pouvoir vaquer tranquillement à leurs occupations.



Selon eux, l'impraticabilité de cet axe routier a complètement impacté l'économie de cette zone. Ainsi, le commerce tourne au ralenti, les paysans ne peuvent plus accéder à leurs champs etc... Ces derniers ont donc décidé ce matin de passer à l'acte et de ne plus attendre les autorités étatiques.