Kolda : entre meurtre, dissimulation de cadavre et thèse de suicide, le mystère plane sur la mort atroce de l’imam Oumar Diao

Un drame aussi sanglant qu’énigmatique bouleverse la quiétude de Médina Chérif Perlèle, dans la région de Kolda. L’imam Oumar Diao, figure religieuse respectée de la localité, a été retrouvé mort dans des circonstances aussi atroces que troubles. Alors que l’autopsie confirme des blessures profondes à l’arme blanche, les enquêteurs naviguent entre la piste d’un meurtre prémédité et celle, plus surprenante, d’un suicide violent lié à une détresse psychique profonde.



L’autopsie révèle l’horreur



Les conclusions de l’examen médico-légal ont levé le voile sur la violence extrême des faits. Selon les premiers résultats communiqués, une large blessure au bas-ventre, causée par une arme blanche, a littéralement expulsé les intestins de la victime. Le couteau ensanglanté retrouvé sur les lieux a été placé sous scellé.



Une scène insoutenable qui, à première vue, évoque un acte criminel d’une rare cruauté. Pourtant, rien n’est encore définitivement tranché.





Des proches sous haute surveillance



Deux personnes sont actuellement placées en garde à vue : l’épouse de l’imam et son beau-frère. À ce stade, le parquet retient deux charges lourdes contre eux :

• Tentative de dissimulation de cadavre,

• Meurtre présumé.



Des descentes policières répétées sur les lieux du drame n’ont pas permis de découvrir de nouveaux indices décisifs, hormis l’arme du crime.





La piste du suicide ne serait pas exclue



Fait troublant : la thèse du suicide refait surface, alimentée par plusieurs témoignages évoquant une santé mentale fragilisée de l’imam. Souffrant d’une maladie chronique, il aurait montré des signes de dépression et de discours suicidaires dans les jours précédant le drame.



« Il disait qu’il préférait mourir plutôt que de continuer à vivre dans de telles conditions », confie une source proche de la famille.





Dernier adieu à un guide religieux respecté



Malgré le tumulte judiciaire, l’imam Oumar Diao a été inhumé ce mardi à 14h à Kolda, après la délivrance du certificat d’inhumation par la police. Une foule nombreuse s’est rassemblée pour accompagner dans la dignité un homme dont le parcours reste respecté… malgré les zones d’ombre de ses derniers jours.