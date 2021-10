Kolda : Loin dans les intentions de vote et rejeté par les populations, Bibi Baldé un maire en danger avec 65% de rejet

L’ancien ministre de l’environnement et du développement durable, Abdoulaye Bibi Baldé, actuel maire de Kolda, a été choisi par le Chef de l’État Macky Sall pour essayer de succéder…à lui-même. Une tâche ardue, le Directeur de la Poste est au plus bas dans les intentions de vote. Il est devancé par ses camarades de la coalition Benno. Et ne figure que quatrième et avant dernier sur le rang des personnalités politiques de Kolda et juste devant Moussa Baldé, l’autre choix du Chef de l’État Macky Sall pour le Conseil Départemental.



En effet, selon les données de Dakaractu et du cabinet StatInfo, les populations l’ont amer contre leur maire dans la gestion de la municipalité. Plus de 65% de la population pense que leur édile n’est pas à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée depuis 2014. Si on interroge les statistiques, dans la capacité de gérer la mairie, Abdoulaye Bibi Baldé est loin derrière. Il est devancé par Doura Baldé de « Kolda Debout », au coude à coude avec le Directeur des Domaines, Mame Boye Diao, qui « bénéficient de plus de confiance de la part de la population concernant leur capacité à diriger la mairie de Kolda. »



Une impopularité du maire qui s’est accentuée au cours des années mettant ainsi de facto les deux hommes politiques cités plus haut au premier rang de ceux que portent les Koldois dans leur cœur. Tous les deux étant crédités respectivement de 73 et 70% de bonnes intentions.



Et pire, même Fabouly Gaye, ancien du Parti démocratique sénégalais (PDS) et proche de Mame Boye devance le maire dans la cote de popularité des Koldois.



Pour ces derniers, l’actuel maire n’a pas su véritablement relever le niveau de vie et mener une bonne planification des politiques. Une donne essentielle pour les habitants du Fouladou qui en font leur priorité pour le prochain locataire de la mairie. En effet, les données en notre possession, poussent le prochain édile à se focaliser sur les deux priorités citées en amont (29% et 20%), la santé la population et l’action sociale (16%), la gestion des ordures (15%), la jeunesse, les sports et les loisirs (15%) etc...



Enfin, autre chose à préciser, est que si les élections se déroulaient aujourd’hui, les Koldois voteraient pour Abdourahmane Baldé Doura (37%) qui serait suivi de Mame Boye Diao (31%) et enfin Fabouly Gaye (11%). Le maire actuel étant quatrième sur cette liste avec 10% des intentions de vote devançant seulement, le Président du conseil départemental Moussa Baldé, l’autre choix du Chef de l’État, pour l’élection départementale. Benno risque de se faire « des cheveux gris » pendant les locales...