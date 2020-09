Kolda : L’ADPME appelle les entreprises locales à concourir pour la relance économique post covid-19.

Dans le cadre de la relance économique post covid-19 lancée par l’ADPME un comité régional de développement (crd) a été organisé à Kolda, ce samedi 26 septembre avec les acteurs pour informations et sensibilisation. Cette deuxième édition vise à soutenir la compétitivité des entreprises sénégalaise impactées par la covid-19 sur le plan environnemental, social et économique. Ainsi, à travers ce crd d’échanges avec l’agence, les acteurs pourront s’approprier des modalités d’inscription pour bénéficier du challenge.



Boubacar Bayoungou Sagna adjoint au gouverneur, chargé des affaires administratives en se réjouissant de cette nouvelle estime que ce concours va aider les entreprises impactées par le coronavirus à sortir la tête de l’eau.



À en croire ce dernier, « ce crd d’informations doit être largement diffusé pour avoir le maximum de candidats pour la région. À ce titre, ce concours est une initiative pour accélérer la croissance inclusive et la création d’emplois dans notre pays. Ce projet, nous le pensons, va renforcer par ses cibles, l’esprit d’innovation et de créativité d’entreprise afin de proposer des projets à impact immédiat et durable.»



Avec la pandémie de covid-19 beaucoup de petites et moyennes entreprises ont été très impactées malgré les énormes potentialités de la région. C’est pourquoi, ce crd de partage est un passage obligé pour les acteurs des filières de la mangue, du lait, de la banane, du miel, des services pour s’imprégner du concours. Mais également, ceci leur permettra de mettre toutes les chances de leur côté. Il faut rappeler que Kolda est une région sylvopastorale qui a beaucoup souffert de cette pandémie, notamment l’économie dite rurale avec les marchés hebdomadaires. Et ceci a fait que beaucoup avaient fermé boutique ou vu leur chiffre d’affaires réduit.



Docteur Ibra Mbaye, directeur de planification et chef de la délégation, « nous sommes ici pour échanger avec les acteurs économiques et services de la région sur la deuxième édition du concours national business plan. Nous avons mobilisé deux milliards deux cents pour les distribuer à des PME fortement touchées par la covid-19. Ce sont 120 PME ayant entre un an et sept ans d’existence avec un chiffre d’affaires de moins de 250 millions de f cfa qui seront primés jusqu’à hauteur de 20 millions de f CFA. Après la première édition où 150 lauréats ont été primés, nous avons lancé la deuxième édition dans le contexte de coronavirus appelé « relance économique post covid-19 ». C’est pourquoi, nous sommes venus pour informer les acteurs pour qu’ils soient des relais auprès des potentiels bénéficiaires en partageant l’information », explique-t-il en ces termes.