(Kolda) - Clap de fin de la « caravane des consommateurs » : l’Artp proche des communautés du département de Médina Yéro Foula

Les éclaireurs de la « Caravane des Consommateurs » de l’ARTP étaient, ce vendredi 26 novembre 2021, dans la commune de Pata du département de Médina Yéro Foula dans la région de Kolda.



Pour cette dernière étape de la tournée de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes dans la partie Sud du pays, l’accent a encore été mis sur le recueil des doléances des communautés, le partage d’informations et la sensibilisation.



Conduites par des responsables de la direction des affaires juridiques et des consommateurs de l’ARTP, les équipes du Dg Abdoul LY ont mis les bouchées doubles pour terminer en beauté leur mission de service public en Casamance.



Chaleureusement reçue à la mairie de Pata par l’édile de la commune, M. Alioune Badara Baldé et devant une assistance locale nombreuse, composée de toutes les couches sociales, la délégation de l’ARTP a fait comprendre aux populations qu’elles ont des droits et des devoirs concernant la lancinante question de la qualité du réseau téléphonique qui laisse à désirer chez elles.



Un chapelet de doléances a été égrainé devant les caravaniers qui, dans la foulée, promettent de les transmettre à qui de droit pour la résolution définitive des problèmes de réseau, de connexion et de connectivité dans cette partie très enclavée de la région de Kolda.



Le Maire de Pata et sa suite, conscients des enjeux de la caravane, se réjouissent de ce déplacement inédit de l’ARTP dans cette zone méridionale mal couverte.



La « Caravane des Consommateurs » de l’ARTP s’est terminée sur une grosse note de satisfaction après une rencontre avec l’adjoint au maire de la commune de Niaming, accompagné de quelques villageois.

Le bilan de la tournée est jugé globalement positif.



De Ziguinchor à Kolda en passant par Sédhiou, partout les communautés ont été sensibilisées sur les missions et les activités de l’ARTP.