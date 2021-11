Khalifa Sall sur la promenade de Barthélémy : « Ce qu'il a fait n'est pas contraire au droit, sinon... »

S'adressant, ce 17 novembre, à l'opinion nationale et internationale, le leader de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW), Khalifa Sall, s'est prononcé sur la promenade avortée de Barthélémy Dias. Selon lui, le travail de proximité en matière électorale est une chose naturelle et normale.



"Chaque jour, chaque soir, les têtes de liste partent dans les maisons, les ruelles et les quartiers. Il faudrait à chaque fois demander une autorisation ou informer l'autorité ? Le préfet est dans son role d'information, mais nous connaissons le droit et ce que Barthélémy a fait n'est pas contraire au droit, sinon nous allons le lui dire", a confié l'ancien maire de Dakar.



S'offusquant de la démarche des forces de l'ordre, il dira que "personne ne peut interdire à quiconque d'exercer un droit. Ce qu'on acceptera pas ce sont ces deux poids deux mesures constatés dans ce pays", a dit Khalifa Sall qui présidait la sortie médiatique de la coalition YAW au siège du parti républicain pour le progrès (PRP, Disso ak Askan Wi).