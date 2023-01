Khalifa Sall en Italie : « Nous résisterons! Bien entendu, la résistance n'équivaut pas à l'insurrection… »

Pour Khalifa Sall, les actes posés récemment confortent l'idée selon laquelle, en 2024, l'actuel régime veut user de la force pour, comme par le passé, éliminer des adversaires. Mais cette fois-ci, l'ancien maire de Dakar affirme qu'ils ne se laisseront pas faire. « Nous ferons face. Nous résisterons. Bien entendu, la résistance n'équivaut pas à l'insurrection, mais plutôt au refus.





Nous nous dresserons et nous résisterons. L'attitude du régime ne nous surprend guère. En effet, au référendum de 2016, lorsque nous avions battu campagne pour le « NON », nous flairions déjà le piège d’un éventuel débat sur le quinquennat. Le temps nous a donné raison », a indiqué encore Khalifa Sall qui n’a pas manqué d’évoquer l’apport de la diaspora dans le développement économique du Sénégal...

La tournée « Mottali Yeene du président Khalifa Ababacar Sall, candidat de la plateforme Taxawu Sénégal, à l'élection présidentielle de 2024, se poursuit en Europe et en Amérique du Nord. Actuellement en Europe, l'ancien maire de Dakar a rencontré la communauté sénégalaise établie en Italie.Pour le leader de Taxawu Sénégal, le pays traverse, malheureusement, des instants imprévisibles, incertains, pouvant déboucher sur des troubles. « J'imagine combien vos pensées sont tournées vers vos amis, parents et proches. Le gouvernement du Sénégal, adepte du flou et de la nébulosité, ne cesse de poser des actes qui risquent de mener au chaos. Qu'il soit ici dit, intégré et compris que nous n'accepterons pas une quelconque troisième candidature », a laissé entendre Khalifa Sall.