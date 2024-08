Khalifa Sall écarte toute alliance avec l’actuel régime et s'engage pour les prochaines élections

C’est fut un grand conclave au sein de Taxawu Sénégal, la semaine dernière, pour aborder les questions politiques de l’heure. Le bilan de la participation à l’élection présidentielle de mars 2024 et les perspectives ont été abordés. Une occasion saisie par les membres de la coalition pour faire les remontrances nécessaires à Khalifa Sall avec ses discussions avec le Parti socialiste.



Dans ses réponses, qui ont duré une vingtaine de minutes, note Les Echos, Khalifa Sall a reconnu être en discussion avec le Parti socialiste, tout comme le sont d'autres avec les socialistes. Selon lui, les discussions n'ont pas commencé à la veille de l'élection présidentielle. C'était bien avant, en 2022. Et que les gens le sachent ou pas, il a révélé que le Parti socialiste est en discussion avec tout le monde actuellement. Donc, il ne voit pas de problème fondamentalement.



Pour la suite de sa mission politique, le leader de Taxawu Sénégal compte rester dans l’opposition. D’ailleurs, les prochaines élections législatives seront bien engagées et il s’agira pour l’ancien maire de Dakar, de discuter avec tout le monde pour aboutir à une large coalition avec les partis et autres mouvements politiques et d’autres composantes qui voudront travailler avec lui. Un point de vue qu'il ne partage pas avec tous ses militants. Certains ont manifesté leur souhait de le voir abandonner l'opposition pour se rapprocher des tenants du régime actuel. Une option visiblement mise de côté. À noter que lors de cette réunion, aucun des ténors présents n'a pris la parole pour donner son avis...