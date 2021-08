Khalifa Sall : « Alioune Badara Cissé a, durant toute sa vie, accompagné les luttes démocratiques en homme de dignité et d’honneur »

L’ex maire de Dakar Khalifa Sall a dit avoir appris avec tristesse le décès brutal de son ami Alioune Badara Cissé. Fidèle en amitié et d’une grande courtoisie, Alioune Badara Cissé a, durant toute sa vie, accompagné les luttes démocratiques en homme de dignité et d’honneur a-t-il ainsi réagi à cette perte. « Ce soir, le Sénégal perd un grand serviteur de l’Etat et l’éloquence son maître. Je salue la mémoire d’un homme pétri d’intelligence, de courage et de loyauté. A sa famille, à ses proches et à l’ensemble du peuple sénégalais, je présente mes sincères condoléances. Qu’’Allah swt lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis éternel. Amine » a aussi témoigné l’ex socialiste.