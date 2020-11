Keur Moussa Zone-Sud (Thiès) : Thierno Alassane pillonne Idy-Macky et taxe le CESE et le HCCT d'institutions budgétivores.

Le leader du Parti République Des Valeurs (Rdv), Thierno Alassane Sall n'a pas raté l'occasion de déverser sa bile sur le président du Conseil départemental, Idrissa Seck, par ailleurs président du Conseil économique social et environnemental (Cese) qui a récemment rejoint l'attelage gouvernemental.



En effet, invité à la marche du cadre de développement et organisations citoyennes de la commune de Keur Moussa / Zone Sud (Thiès) sur le manque criad du liquide précieux dans leur localité, Thierno Alassane Sall accuse Idrissa Seck et le gouvernement de manquer de considération aux populations.



Non sans signaler que le Conseil économique social et environnemental (Cese) et le Haut conseil des collectivités térritoriales (Hcct) ne sont que des instititions budgétivores qui ne servent à rien pour le peuple Sénégalais.