Keur Massar / Marche pacifique : Les Pastéfiens réclament la libération de leurs camarades

À l'instar de certains départements, Pastef/Keur Massar a tenu une marche pacifique ce Mercredi 29 Mars. Une marche qui intervient suite à l'appel de la coalition YAW de manifester dans tous les départements du pays. Des centaines de militantes et militants sont sortis pour prendre part à cette marche pacifique qui a pris son départ à 16h00 au terrain Mame Dior pour se terminer au terrain Yekini.



Ces manifestants arboraient des écharpes aux couleurs de la nation et des pancartes où on pouvait lire, ‘’libérez les détenus politiques comme le maire Bilal Diatta, le coordonnateur départemental Seydou Diallo et 18 autres membres du département’’, mais également ‘’non au 3ème mandat’’, "La démocratie est un phénomène social. Force restera au peuple".



Le président du Conseil départemental, Babacar Gaye, par ailleurs membre de la coalition YAW, exige la libération du maire Bilal Diatta sans conditions.



Pour le maire de la commune de Keur Massar Nord, Adama Sarr, qui a pris part à cette manifestation, l'employabilité des jeunes devrait être la priorité du gouvernement et non leur arrestation. "La pensée dictatoriale est tyrannique. La volonté manifeste de briguer une 3ème candidature ne passera pas. Ousmane Sonko sera candidat. Et la jeunesse est prête à faire face. Nous ne sommes pas des terroristes, ni rebelles encore moins des commandos", a-t-il soutenu en réclamant la libération de son collègue maire.

La marche qui s'est déroulée sous la couverture des éléments de la gendarmerie de Keur Massar était autorisée par le préfet du département.