Keur Massar : Le ministre d'État Dr Cheikh Kanté réussi la prouesse de l'unification des responsables politiques du département.

L'émissaire de la coalition BBY dans le département de Keur Massar a réussi une grande prouesse, celle de l'unification des responsables politiques de la coalition dans les six collectivités territoriales du département de Keur Massar. En effet, longtemps divisés par des querelles internes et des batailles de positionnement, les responsables politiques du département de Keur Massar ne parlaient pas toujours le même langage. Déterminé à sauver les meubles, le ministre d'État Dr Cheikh Kanté a pris son bâton de pélerin en sa qualité de l'émissaire du parti et de la coalition BBY dans le département de Keur Massar, pour battre le rappel des troupes afin de faire revenir le calme dans les rangs.



C'est dans ce cadre qu'il a réuni ce samedi, tous les responsables politiques du département. Rencontre à l'issue de laquelle les différents responsables ont décidé d'enterrer leur hanche de guerre au profit de la mouvance présidentielle, notamment le président de la République Macky Sall en vue de la présidentielle 2024. Il faut rappeler que le ministre d'État, le Dr Cheikh Kanté réussit le lancement de la vente de cartes dans l'harmonie et la symbiose caractérisée. Une opération pendant laquelle 17000 cartes ont été remises directement aux responsables responsables de la mouvance...