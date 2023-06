Kedougou/ quartier Konghor: le Maire Ousmane Sylla en partenariat avec ONU FEMMES offre un moulin solaire aux femmes

Le maire Ousmane Sylla en partenariat avec ONU FEMMES a gratifié les femmes du quartier Konghori d’un moulin solaire flambant neuf ce dimanche 04 juin 2023, après leur avoir offert un forage il y a quelques mois. Le premier magistrat de la ville est en train d'honorer des promesses électorales , en accompagnant le développement socio-économique de sa commune, tout en allégeant les travaux ménagers des femmes. Les habitants du quartier étaient massivement sortis pour réserver un accueil chaleureux à la délégation dirigée par le chef de cabinet du maire Mamadou Diallo.



Les femmes ont exprimé toute leur satisfaction à l'endroit du maire Ousmane Sylla et ses partenaires. Elles ont réaffirmé leur engagement et leur disponibilité à accompagner l'édile de la ville O. Sylla. À cette occasion, elles ont fait un plaidoyer pour l'éclairage public, l'adduction de l'eau et la réhabilitation des routes dans le quartier Konghori. Elles s'engagent également à faire bon usage de l'outil et se sont engagées pour sa bonne gestion dans l'intérêt de l'ensemble des habitants du quartier.



Le chef de cabinet du maire Mamadou Diallo a salué et félicité ces dernières pour la qualité de la mobilisation et de l'accueil. Il a tenu à exorter les bénéficiaires à mettre en place un comité pour la gestion et la maintenance du moulin. Il rappelle également qu'après un an à la tête de la commune, le maire Ousmane Sylla a réalisé 03 forages , la dotation de moulins aux femmes, le recrutement massif des jeunes et des femmes, a- t-il soutenu.

La commune de Kedougou a conscience de l'importance du partenariat gagnant-gagnant et continue à identifier et chercher des partenaires pour accompagner la mairie dans la réalisation de son programme de développement.