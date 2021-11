Kédougou : les accrochages reprennent entre les militants de « Yewwi » et les FDS

La situation tendue à Kédougou hier après le refus des forces de l’ordre de laisser accéder le candidat de « Yewwi Askan Wi », Moustapha Guirassy à la préfecture a repris de plus belle aujourd’hui. Des affrontements ont encore été enregistrés entre ses militants et les forces de défense et de sécurité. Hier le bilan était de 6 traumatismes, dont 2 cas aggravés par des problèmes pulmonaires causés par les bombes lacrymogènes et un policier blessé...