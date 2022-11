Kédougou : le maire, Ousmane Sylla et ONU femme s'engagent à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles.

Le premier magistrat de la ville de Kédougou, Ousmane Sylla, par ailleurs directeur général Dakar Dem Dikk, en partenariat avec ONU femmes a organisé un grand panel avec les femmes ce mardi 29 novembre 2022. Ce grand rendez-vous a connu une forte participation des femmes et filles de la commune qui sont venues répondre massivement à l’invitation du maire.



La mairie de Kédougou sous l'égide de l'édile de la ville Ousmane Sylla, s'engage à mettre un budget de 5 millions de nos francs pour mieux accompagner cette initiative en faveur des populations. Le partenariat est lancé entre la commune de Kédougou et ONU Femmes après son élection à la tête de la municipalité, afin d'améliorer les conditions de vie des femmes et assumer leur autonomisation dans la région.



Ainsi, 16 jours de campagne instance d'activités sont lancés pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes.



Dieynaba Wone Ndiaye, coordinatrice du bureau ONU Femmes Sénégal, soutient que « c'est une occasion de voir toutes les opportunités qui s'offrent et les réalités du terrain pour mieux accompagner les femmes dans leurs activités d'autonomisation économique. » Selon elle, c'est le moment de faire un plaidoyer à l'endroit des autorités administratives, politiques et religieuses. À l'occasion de la visite du village aurifère de kharakhéna, « ONU Femmes a offert aux femmes une machine multifonctionnelle pour leurs permettre de développer quelques activités de transformation. D'autres activités plus rentables et moins pénibles sont en cours pour améliorer leurs conditions de vie », a- t-elle indiqué.



M. Ousmane Sylla, maire de Kédougou et directeur général de DDD a, sans commune mesure, insisté sur le maraîchage qui pourrait être une véritable source de revenu et d'autonomisation des femmes. Ainsi le premier magistrat de la ville a annoncé un financement d'un montant de 5 millions de nos francs. Il a aussi engagé l'équipe municipale dans le processus d'accompagnement des femmes et salué les efforts de ONU Femmes. Les échanges ont été très fructueux autour des questions relatives aux violences faites aux femmes et de leur autonomisation...