Appui aux PME : L'ADPEME et la coopération allemande GIZ lancent le projet Accès.

Les petites et moyennes entreprises représentent près de 98% des entreprises au Sénégal y compris les très petites entreprises. Mais elles ne bénéficient que 9% des crédits accordés aux entreprises. Ce non accès aux financement bloque la capacité de ces entreprises à investir et à se développer pour créer de nouveaux emplois dans le marché du travail.



C'est fort de ce constat que que l'agence d'encadrement des petites et moyennes entreprises et la coopération allemande GIZ ont lancé officiellement le projet accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises (Accès). L'objectif c'est de rapprocher plus facilement les PME et les institutions financières pour leur permettre d'accéder aux financements...