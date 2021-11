Kédougou / Urgent : la candidature de Moustapha Guirassy de Yewwi Askan Wi a été rejetée.

Qu'arrive-t-il à la coalition Yewi Askan Wi ? La question mérite bien d'être posée vu le nombre de plus en plus grandissant de leurs listes rejetées dans plusieurs localités du pays.



Après Mbour, Saint-Louis, Golf Sud, c'est au tour de Kédougou de se signaler. En effet, ce 05 Novembre aux environs de 17 h le mandataire du candidat Moustapha Mamba Guirassy, tête de liste communale de Kédougou, a reçu notification du préfet du rejet de sa liste.



Motif évoqué par l'autorité administrative le nombre insuffisant de suppléants qui serait de 11 au lieu de 16. Mais, face à la presse, le candidat de YAW botte en touche les raisons avancées par le préfet. En effet, selon lui, « quand le mandataire a déposé la liste, on lui a bien remis un récépissé de dépôt où il est bien mentionné 16 suppléants sur la base d'un bordereau de dépôt. »



Ainsi, selon lui, « c'est la volonté manifeste de l'autorité d'éliminer ma candidature. C'est ce qu'ils veulent faire à Kédougou, mais cela ne passera pas. Il faut qu'il le sache. »



Cependant, le candidat à la commune de Kédougou compte saisir la Cour suprême...