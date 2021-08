Kédougou, Stade Mamba Guirassy : Le premier stade à être électrifié au solaire en Afrique de l’Ouest.

Le Stade municipal Mamba Guirassy de Kédougou est un lieu sportif et de rassemblement de la communauté locale et surtout des jeunes. Sans électricité, les évènements sportifs et les pratiques ne peuvent avoir lieu que dans la journée alors que les températures y sont très élevées.



Sans éclairage adéquat le soir, le potentiel d’utilisation du stade est très réduit, les jeunes ne pouvant pas jouer le soir et les activités culturelles y sont également très limitées. De plus, l’électricité réseau connaît de fréquentes coupures dans la commune et son tarif est trop élevé pour être pris en charge par les organismes publics.



Ainsi, le besoin de trouver une solution durable, efficace, stable, sans factures récurrentes élevées et permettant de bénéficier du fort ensoleillement de la région pour l’électrification du stade, a été identifié. Le Conseil Départemental avec Petowal Mining Co. (PMC), compagnie minière de la région, et l’appui technique de l’Agence Régionale de Développement (ARD de Kédougou), a pu lancer un appel d’offres pour trouver une société pouvant concevoir et réaliser l’électrification du stade par l’énergie solaire.



Un défi de taille puisqu’il s’agit du premier stade de cette catégorie à être électrifié au solaire au Sénégal, voire en Afrique de l’Ouest ! C’est Suntaeg Energy, une société sénégalaise filiale de la société canadienne Suntaeg Technologies qui est active en Amérique du Nord dans les domaines des technologies avancées depuis 1995, qui a gagné l’appel d’offres et s’est engagée à relever le défi.



Suntaeg Energy propose des solutions solaires intelligentes adaptées aux besoins spécifiques de ses clients en Afrique, se basant sur les derniers résultats de la recherche, le développement et l’innovation, et alliant les technologies solaires à l’informatique de pointe appliquée au domaine. Suntaeg Energy a d’ailleurs déjà réalisé plusieurs projets innovants de solarisation de villages, éclairage public intelligent et autres applications solaires dans la région de Kédougou et au travers tout le Sénégal.



Fidèle à son habitude de transparence avec ses clients et ses partenaires du projet, la société a travaillé étroitement avec la Direction Technique de PMC, l’ARD tout en avisant le Conseil départemental et l’Inspection du Sport (Ministère du Sport) des avancées et spécifications détaillées du projet. Avec une approche qui met l’emphase sur la formation, le transfert de technologies et de compétences, et le développement local, Suntaeg Energy a intégré des ressources locales autant que possible tout au long du projet, incluant ressources et matériaux pour le gros-œuvre, techniciens en électrotechnique formés et intégrés lors des installations, configurations et calibrations pour la mise en service.



Suntaeg Energy a effectué les nombreux calculs et simulations numériques initiales afin d’établir la configuration qui assure un niveau uniforme et optimal de luminosité à chaque point du stade, la durabilité des composantes et la résilience des installations. Par la suite, l’entreprise a réalisé les tests, calibration et configurations requises sur deux unités-prototypes dans ses laboratoires de Dakar afin de peaufiner le design avant de procéder à la fabrication et installation des composantes finales.



L’ensemble du système est doté d’une plateforme de contrôle, surveillance, configuration et monitoring à distance : une des spécificités de Suntaeg Energy étant d’intégrer l’informatique, le contrôle à distance et l’analytique de données dans tous ses projets. La consommation énergétique de cette installation est estimée à 17 520 kWh par an, ce qui correspond à environ 11 tonnes de gaz à effet de serre évitées par an.



Le premier match nocturne de football y a été disputé le 19 juillet 2021; une date désormais historique pour le monde sportif, les jeunes de Kédougou et le secteur du solaire en Afrique de l’Ouest ! Des événements culturels et des rassemblements avec vente de produits frais et artisanaux locaux vont aussi pouvoir se tenir sur ce site, favorisant le développement économique de Kédougou.