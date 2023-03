Kédougou/Santé : les agents de l'hôpital régional montent au créneau et menacent de paralyser le système sanitaire.

La tension est vive au niveau du centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou. En effet, l'intersyndicale SUTSAS et SATSUS s'est réunie au cours d'un sit-in ce mercredi 23 mars 2023 dans les locaux de l'hôpital régional pour dénoncer un certain nombre de difficultés liées aux conditions de travail. Un ouvrage qui a coûté plus de 20 milliards est secoué par des conflits à l'interne qui pourraient impacter de façon négative sur le fonctionnement de la structure et pourraient également démotiver ceux qui veulent venir à Kédougou.



Doudou Sané, technicien supérieur, par ailleurs secrétaire général du SATSUS, Soukeyna Sakho infirmière et secrétaire général du SUTSAS et Papa Oumar Sylla, représentant du personnel au niveau du Conseil d'administration, ont porté la voix des travailleurs et ont menacé de paralyser le système sanitaire si aucune solution n'est trouvée à leurs problèmes. Selon eux, l'absence du Conseil d'administration constitue un facteur de blocage du bon fonctionnement de la structure. Ces derniers qualifient également de nébuleuse la gestion de l’hôpital, en pointant du doigt le déficit en personnel au niveau de la pédiatrie et de la maternité, l'absence de prime de transport et de logement pour certains agents de santé, l'absence de subvention au niveau de la restauration pour accompagner le personnel, bref un manque de communication entre le personnel administratif et le personnel soignant.



Le directeur de l'hôpital régional Amath Dansokho, El Hadj Amadou Dieng, a dit regretter cette situation après tous les efforts consentis pour mettre en place un cadre de dialogue dans lequel des discussions sont déjà ouvertes avec les partenaires sociaux, notamment les différents syndicats et le personnel de santé. Il affirme que l'installation du Conseil d'administration ne relève pas des compétences du directeur de l'hôpital, mais plutôt d'un décret présidentiel qu'il attend lui même à l'image des autres hôpitaux qui sont dans la même situation que Kédougou.



En ce qui concerne les primes, la question nécessite une séance de travail au préalable à soumettre au conseil d'administration pour validation. Mais selon le Docteur Dieng, “la requête liée aux primes n'est pas recevable, car les contractuels du projet ISMEA ont des primes assez incitatives sur la base de recrutement et ils veulent demander aussi à l'hôpital de leur ajouter des primes, alors que l'administration veut appliquer un différentiel avec ceux qui n'ont pas été traités de la même façon.” Et d’ajouter : “nous n'avons rien à nous reprocher sur la gestion interne, car toutes les procédures liées à la gestion sont respectées avec une démarche inclusive, mais le recrutement relève des compétences de la direction.”



Répondant aux interpellations, il précise que l'hôpital transporte le personnel avec deux bus entre la ville et l'hôpital et d'une façon régulière. Un restaurant du personnel est également mis en place, dans lequel les gens peuvent se restaurer avec un prix abordable de 1.000 francs “et ce n'est pas une obligation de subventionner la restauration.” Il assure aussi qu'un restaurant sera ouvert pour les patients, l'étude de la mise en œuvre et la procédure de passation de marché sont en cours.

Les syndicats sont mobilisés et déterminés à mener la bataille jusqu'à obtenir gain de cause, en paralysant le système sanitaire au détriment des populations. Le directeur de l'hôpital régional a réaffirmé son ouverture au dialogue pour trouver des solutions heureuses dans l'intérêt des travailleurs et de l'hôpital.