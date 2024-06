Kédougou / Opération Sentinelle-Est : 54 interpellations dont 23 gardes à vue et plusieurs matériels saisis sur des sites miniers

Dans le cadre de l'opération Sentinelle Est lancée le 10 février 2024, une lutte contre l'exploitation irrégulière d'or à Kédougou a été menée par les unités de la Zone militaire n°4. Ces dernières ont démantelé un important site clandestin d’orpaillage ce 23 juin 2024, annonce la Dirpa. Ainsi, 58 individus ont été interpellés dont 23 sont en garde à vue.

Sur le site de Sayansoutou dans le département de Saraya, 35 autres personnes ont été interpellées (femmes et enfants) ont été libérées. La direction des relations publiques des armées sénégalaises (Dirpa) révèle que plusieurs matériels ont aussi été saisis et consignés à la Gendarmerie : 13 motopompes, 2 groupes électrogènes, 28 motos, 38 concasseurs d'or, 64 pelles et 05 panneaux solaires...