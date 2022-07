Kédougou : 12 tonnes d’or et une tonne d’argent extraites par la Sgo en 2021 (Dg)

La société d’exploitation minière Sabadola Gold opérations (Sgo) a rendu publiques quelques unes de ses statistiques, dans le cadre de la présentation officielle du rapport de développement durable 2021 pour l’année 2021. Une présentation faite par le directeur général de ladite entreprise, Abdoul Aziz Sy, qui s’est félicité d’avoir battu, avec ses collaborateurs, ‘’tous les records’’. Et ce pour avoir vu la Sgo tirer du sous-sol de Kédougou, quelque 12 tonnes d’or et une (01) d’argent.



Ladite société, selon la présentation qui a été faite, ce vendredi, par M. Sy, a produit 391 000 onces d’or, en 2021, soit 12 tonnes et 32 000 onces d’argent soit une tonne, à peu près, en 2021. Ce qui représente, selon lui, ‘’un chiffre d’affaires de 460 milliards de F Cfa’’. Sur cette grosse enveloppe, il a précisé que les 97% soit 447 milliards de nos francs ‘’sont restés au Sénégal’’ dont 280 milliards (paiement à Masawa pour l’achat de minerais) ; 103 milliards aux 600 fournisseurs sénégalais qui travaillent directement avec Sabadola ; 46 milliards à l’État du Sénégal (sous forme de droits, taxes, redevances, et autres contributions sociales et institutionnelles).



En outre, le Dg de la Sgo a aussi fait part, du paiement de dividendes à l’État du Sénégal en 2021 (pour la première fois, depuis le début des opérations de l’entreprise qu’il dirige. Des chiffres qui incluent aussi les droits de douane, les taxes pétrolières, la contribution économique locale payée à la Commune de Sabadola qui se chiffre à 700 millions de F Cfa ; les dotations au titre de l’appui institutionnel pour le ministère des Mines, etc...



En terme de statistiques d’emplois, il est révélé que 1063 employés travaillent pour Sgo en 2021 pour une masse salariale de 18 milliards de F Cfa. Parmi ces employés, 95% sont des Sénégalais dont 43% issus de la zone d’impact de la mine (arrondissement ou commune de Sabadola), et 1540 employés qui travaillent pour les sous-traitants de Sgo directement à Sabadola.



Au titre du fonds social, 600 millions de F Cfa ont été investis en 2021, notamment dans la construction du Centre de santé de Bambaraya et d’une unité de transformation de céréales à Tenkoto, a confié le Dg de Sgo, au micro de Dakaractu.