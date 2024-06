Karim Wade au gouvernement : « Il faut poursuivre les efforts pour engager des initiatives audacieuses et visionnaires qui bénéficieraient à chaque Sénégalais »

Du Qatar, Karim Wade a adressé un message à la communauté musulmane à l’occasion de la fête de Tabaski.



« En ce jour béni de Tabaski, je tiens à adresser mes vœux les plus chaleureux à vous-mêmes et à vos proches, en harmonie avec l'esprit de sacrifice d’Abraham et de réconciliation qui caractérise cette grande fête de notre foi. La Tabaski est un rappel poignant de la force de la foi et de l'importance capitale de la soumission à la volonté divine. C’est aussi pour nous le moment de renforcer les liens qui nous unissent et d’accroître le partage avec les plus démunis, reflétant ainsi les valeurs de solidarité et de fraternité ancrées dans notre culture » a souhaité le candidat recalé de la dernière présidentielle. Karim Wade ne finira son message qu’en confiant à l’actuel régime des recommandations : « je souhaite que le Président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement poursuivent et intensifient leurs efforts pour engager des initiatives audacieuses et visionnaires qui bénéficieraient à chaque Sénégalais. Ces initiatives doivent inclure l'autosuffisance alimentaire, l'accès universel à l'électricité et à l'eau potable, une éducation de qualité pour tous nos enfants, et la création d'emplois durables pour nos jeunes » estime Wade fils convaincu que le potentiel du Sénégal est immense.







Selon Karim Wade, le moment est également propice pour renouveler envers le peuple Sénégalais, son engagement au service d’une politique fondée sur l'éthique et le respect mutuel car, la récente période électorale a démontré que la démocratie exige des réformes constitutionnelles pour renforcer la confiance des citoyens.