Kaolack commune : le PS dispose de 450 fiches de 10 pour manifester son ancrage dans Benno (Cheikh Tidiane Seck)

Cérémonie de récital de coran à l’inauguration de leur nouvelle permanence régionale de Kaolack. Tous les responsables de la commune ont assisté à cette cérémonie.

Des prières formulées pour que toutes les activités qui seront organisées dans cette salle puissent connaitre un succès auprès des militants et des instances supérieures. Une vieille doléance qui vient d'être satisfaite.

Pour abriter les réunions et autres activités dans un contexte de parrainage. Le Parti socialiste veut marquer son empreinte et monter son ancrage dans la coalition présidentielle. Malgré des défections comme le départ de Diockel Gadiaga, ces verts fidèles à Tanor et Serigne Mbaye Thiam confient que le parti est beaucoup plus organisé, déterminé et engagé à Kaolack commune.