Kaolack / Violences électorales : Le khalife général de Médina Baye appelle au calme et prie pour Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.

En ce jour de vendredi (jour de prières), le khalife général de Médina Baye a saisi cette occasion pour lancer un appel au calme, au lendemain de la série de violences enregistrée à Kaolack.



Selon le guide religieux, chacun a le droit de choisir son camp, mais que chaque entité sache raison garder pour l'intérêt de notre pays en général et de Kaolack en particulier.



Le khalife général de Médina Baye a également déploré les altercations qui ont été notées ça et là à travers le pays avant d'inviter les politiques à ne pas oublier ce que nos prédécesseurs ont pu construire jusqu'ici.



"Nous ne sommes pas des ennemis. Personne n'est l'ennemi de l'autre. Ces élections vont bientôt passer et nous allons rester ensemble et nous regarder dans le blanc des yeux", a-t-il fait remarquer.



En conclusion, Serigne Mahi Ibrahima Niass a prié pour Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye afin que les deux candidats de Benno Bokk Yakaar puissent atteindre leur objectif en terme de victoire...