Kaolack / Une tempête secoue la coalition Bby : Moussa Fall de l'Aprodel demande à ses militants de s'abstenir lors des législatives.

Le torchon brûle au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kaolack. En effet, le patron du parti Aprodel, Moussa Fall, après avoir suspendu toutes ses activités au sein de Bby pendant au moins 04 mois, a décidé aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure.



Lors d'un face-à-face avec la presse à Gawane (commune de Kaolack), M. Fall a invité tous les militants de son parti de la commune comme ceux du département de Kaolack à tourner le dos à la coalition Benno Bokk Yakaar en boycottant les prochaines joutes électorales.



Moussa Fall mise ainsi sur un taux d'abstention significatif aux fins de déplorer le manque de considération, la négligence et la trahison dont les responsables politiques proches de Macky Sall font montre vis-à-vis de son entité et de sa propre personne. Ainsi, une caravane de sensibilisation est annoncée prochainement dans le département et la commune dans le but de faire comprendre à ses militants les contours d'une telle décision.



Pour rappel, le parti Aprodel avait suspendu toutes ses activités de la coalition Benno Bokk Yakaar pour avoir sollicité depuis des années une audience avec le président Macky Sall. Lors de la cérémonie de remise d'un bélier ce vendredi 08 juillet, offert par les femmes de l'Aprodel à leur président Moussa Fall, ce dernier en a profité pour annoncer cette décision qui va faire grincer à coup sûr des dents...