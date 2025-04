Kaolack : Un jeune homme se suicide par pendaison

Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est donné la mort par pendaison au centre d'éducation populaire et sportive de Kaolack. Le corps a été découvert par un conducteur de moto "Jakarta" aux environs de 13h30.



À l'heure où nous mettons sous presse, les sapeurs-pompiers sont sur les lieux du drame, de même que la police, afin d'évacuer le corps et de procéder aux constatations d'usage.



Nous y reviendrons pour plus d'informations.