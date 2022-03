Kaolack / Réouverture du Centre d'affaires centre du FONGIP : les acteurs économiques de la zone centre applaudissent.

L'Administrateur général du Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP), Madame Thérèse Faye Diouf, a procédé à la réouverture du Centre d’affaires centre, sous la présidence du Gouverneur, en présence du maire de la ville, du représentant du Président du Conseil départemental, du secteur bancaire local et des autres autorités de la zone.



Basé à Kaolack, le Centre d'affaires centre couvre les activités du FONGIP dans les régions administratives de Fatick, Kaolack, Kaffrine et Diourbel.



La mise en place de ce centre vise à renforcer la politique d’inclusion financière du FONGIP grâce à une offre de service de qualité et de proximité en faveur des acteurs économiques de ces régions, surtout dans un contexte d’opérationnalisation des nouveaux projets et programmes, notamment ETER et PAIICE.



Pour l’Administrateur général, cette réouverture et la fonctionnalité de ce centre d’affaires constituent donc, à n’en pas douter, une belle manière d’offrir un terreau fertile à l’animation économique dans cette zone, surtout dans les secteurs prioritaires du PAP2A, à savoir l’agriculture, l’agro-industrie, la pêche, l’aquaculture, le textile, le tourisme, l’habitat social, les TIC, les télé-services, les industries culturelles, l’artisanat.



Et elle soutient également que la promotion de la compétitivité des PME et le renforcement des filières porteuses de croissance restent des priorités de premier ordre dans l’accomplissement des missions du FONGIP.



Le Gouverneur venu présider la cérémonie, pour sa part, a magnifié le travail remarquable accompli par le FONGIP depuis sa création et a encouragé fortement Madame Thérèse Faye Diouf et son équipe...