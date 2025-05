Kaolack – Renforcement de capacités des comptables des matières : "Rappeler aux acteurs leurs responsabilités dans la gestion des ressources de l'État" (Seynabou Niang)

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a lancé ce jour à Kaolack une session de formation de trois jours. L'objectif est de renforcer les compétences des comptables des matières des services centraux et déconcentrés du ministère en matière de gestion administrative et comptable des biens publics.



Selon Seynabou Niang, la secrétaire générale du ministère, "l'objectif poursuivi est de rappeler aux comptables des matières et aux différents acteurs leurs responsabilités dans le cadre de la gestion des ressources et des deniers de l'État, mais également de revisiter les processus d'élaboration et de réalisation des inventaires".



Face à la presse locale de Kaolack, la secrétaire générale a ajouté : "Ce qui est surtout attendu à la fin, c'est de dégager des perspectives pour une amélioration de la gestion des deniers au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat."



À l'issue de cet atelier de renforcement de capacités, les acquis seront partagés afin d'optimiser davantage la gestion au sein du ministère, a-t-elle conclu.