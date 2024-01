Kaolack/ Rencontre avec le nouveau directeur général des douanes: Les transporteurs et commerçants du Sénégal misent sur un partenariat gagnant-gagnant...

Au sortir de sa rencontre dans la zone centre avec le directeur général des douanes, l'association nationale des transporteurs et commerçants du Sénégal a tenu à exprimer sa satisfaction. "Nous, membres de l'association nationale des transporteurs et commerçants du Sénégal, venons de terminer une rencontre très fructueuse avec le nouveau directeur général des douanes du Sénégal, Mr Mbaye Ndiaye, qui a consacré sa première sortie à la zone centre. Vous savez que la zone centre regroupe 4 régions du pays à savoir Fatick, Diourbel, Kaolack et Kaffrine. J'ose dire que cette zone constitue un atout majeur pour l'économie du Sénégal si ce n'est le poumon économique du pays.



Alors, Mr Ndiaye nous a fait part de sa disponibilité et de son ouverture pour une franche collaboration dans nos relations commerciales et de l'importance qu'il accorde à la zone centre. Une zone qui s'ouvre à la sous région africaine très très importante pour son poids économique et démographique, mais importante surtout en termes d'échanges commerciaux", a évoqué Daouda Tine, le président de ladite association.

Les commerçants et transporteurs ont saisi cette occasion pour exprimer au patron des douanes leurs préoccupations liées aux "tracasseries douanières". "Vous n'êtes pas sans savoir que nous utilisons le corridor de la transgambienne et nos camions et marchandises empruntent cet axe. Cependant, il se trouve que nous rencontrons d'énormes difficultés et de trancasseries douanières. Souvent nos camions sont bloqués au niveau de la frontière et ceci constitue une perte énorme non seulement pour nous, mais aussi, pour tout le pays notamment nos clients et cela paralyse d'une manière involontaire l'économie du pays.