Kaolack : Relaxe des 6 étudiants de l'Ussein qui avaient été interpellés.

Après avoir été interpellés par les forces de l'ordre, les 6 étudiants de l'université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein), ont été libérés cet après-midi.



Cette décision fait suite à la médiation des membres de l'amicale de cette université et de l'administration auprès des autorités policières et administratives.



Pour rappel, une manifestation spontanée a éclaté ce matin devant les locaux de l'Ussein. Les étudiants qui ont été au devant de la scène, ont dénoncé leurs mauvaises conditions d'études et de travail ( manque d'eau, effectif pléthorique, accident mortel sur la RN1 etc)...