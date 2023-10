Kaolack : Ousmane Noël Dieng organise une collecte de parrainages citoyens et recueille 10.000 parrains...

L'ambassadeur itinérant a réuni hier à Kaolack les populations pour une collecte de parrainages citoyens.

Au lieu de se rendre dans les quartiers, Ousmane Noël Dieng a plutôt convié les électeurs à un grand rassemblement chez lui, dédié à la campagne de collecte de parrainages. "En une seule soirée, nous avons pu collecter 10.000 parrains et cela ne fait que commencer. Je reste chez moi et les gens viennent parrainer le candidat Amadou Bâ". Une façon, selon lui, de montrer le soutien et la loyauté de ses militants et sympathisants envers sa personne et son mentor, Diène Farba Sarr.

Il a saisi cette occasion pour encore lancer un appel au candidat Amadou Bâ et au Président Macky Sall pour qu'ils misent sur ceux qui sont capables de gagner à Kaolack commune.

Et de laisser de côté les responsables qui roulent dans des 4x4 aux vitres teintées, avec un nombre impressionnant de gardes rapprochés.